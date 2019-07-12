Депутат назвал шантажом поправку о санкциях США против госдолга России

Действия США по вводу санкционных ограничений против российского госдолга — это шантаж и беспредел. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Валерий Гартунг.

Палата представителей Конгресса США 11 июля одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 год. Документ предусматривает введение санкций в отношении суверенного долга РФ.

Поправка означает, что ни один гражданин США не сможет совершать сделки с суверенным долгом России, передает издание «Невские новости».

Теперь новый законопроект должен одобрить Сенат, затем он отправится на подпись к Дональду Трампу.

Валерий Гартунг отметил, что США занимаются давлением и шантажом, используя свои финансовые возможности в отношении торговых конкурентов.

— Они не скрывают, что пытаются получить односторонние преимущества. Там, где Россия составляет серьезную конкуренцию Соединенным Штатам, они оказывают серьезное давление, — отметил он в комментарии ФАН.

По мнению Гартунга, в конечном счете эти санкции обернутся против США и приведут к снижению роли доллара в международной экономике.

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