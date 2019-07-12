Актера Тимура Ефременкова задержали в краснодарском аэропорту
Российский актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара из-за нецензурной брани во время досмотра. Также отмечается, что мужчина оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности.
— Ефременков задержан в аэропорту Краснодара, — заявили в пресс-службе международного аэропорта города.
Отмечается, что при досмотре мужчина употреблял нецензурную лексику и нарушал общественный порядок.
— Был вызван отряд линейной полиции, который в 02:05 по московскому времени забрал пассажира в отделение, — рассказали в пресс-службе.
Несмотря на сложившуюся ситуацию работники аэропорта вели себя спокойно и уважительно во время досмотра, который был проведен согласно закону.
Сейчас подробности инцидента уточняются. Адвокат актера заявил, что его клиенту грозит лишь мелкое хулиганство.
Ефременков — российский актер театра и кино. Известен по ролям в сериалах «Папины дочки» и «Глухарь». Об этом сообщает ТАСС.
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