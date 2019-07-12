Публичный тест электронного голосования посетили 70 процентов участников

На открытый тест системы электронного голосования пришли 70 процентов зарегистрированных участников. Об этом рассказали в пресс-службе московского Департамента информационных технологий.

— Электронная явка составила 69,8 процента, более половины всех проголосовавших сделали это с 11 до 13 часов, в основном со смартфонов. Проблемы при голосовании возникли у 1,7 процента голосовавших и были связаны с потерей связи на мобильном телефоне, — сообщили в ведомстве.

В эксперименте поучаствовали 1,253 тысячи студентов, а всего было подано 1218 голосов.

Напомним, что выборы председателя студенческого совета были проведены в рамках публичного теста электронного голосования. Такой формат мероприятия утвердили, чтобы определить, какие ошибки и проблемы могут создать неудобства участникам.

— Например, в ходе тестирования одной из выявленных проблем стал онлайн-вывод результатов и печатающих устройств за несколько часов до конца голосования, когда 75 процентов студентов уже проголосовали. Оставшиеся 25 процентов проголосовали до окончания голосования в 20:00, так и не узнав, что был какой-то сбой, — сообщили в департаменте.

Несмотря на возникшую проблему, абсолютно все голоса были сохранены и расшифрованы.

Организаторы эксперимента заявили, что им предстоит проводить регулярные тесты, в частности, профессиональные.

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