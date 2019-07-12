Астрономы назвали регионы России, где можно будет увидеть лунное затмение
Московский планетарий сообщил, в каких регионах России можно будет наблюдать частичное лунное затмение в ночь на 17 июля.
Как стало известно, больше всего любителям наблюдать за астрономическими явлениями повезет, если они живут на Северном Кавказе и в Крыму.
— Наилучшими условия наблюдений будут в Крыму и на Северном Кавказе, где высота Луны над горизонтом достигнет 20 градусов, а летние погодные условия с большой вероятностью будут благоприятствовать наблюдениям, — рассказали в планетарии.
Хорошая новость для жителей столицы: горожане смогут невооруженным взглядом увидеть затмение. Главное условие — ясная погода. Ну а чтобы получше рассмотреть редкое явление, можно воспользоваться биноклем или маленьким телескопом, советуют астрономы.
Работники планетария обещают поистине завораживающее зрелище: около Луны, которую накроет тень Земли, засияет Сатурн. А справа от Луны будет виден Юпитер.
Также специалисты заявили, что при большом желании можно будет разглядеть астрологическое явление почти из любой точки России. Исключением станут только северные и восточные регионы.
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