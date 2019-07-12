Протоиерей рассказал, почему образ апостолов Петра и Павла актуален и сегодня
Протоиерей Михаил Зазвонов считает, что каждому православному стоит изучить жизнь апостолов Петра и Павла, их образ актуален для современников.
12 июля православные отмечают день апостолов Петра и Павла. Они стали одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
12 июля оба приняли мученическую смерть.
Михаил Зазвонов отметил, что этот праздник почитается христианами с давних времен.
— Несмотря на то, что прошло несколько веков, образ этих апостолов актуален до сих пор. Это пример того как нужно преодолевать трудности и не сворачивать со своего намеченного пути, — пояснил Зазвонов.
Он также напомнил, что этот праздник знаменует окончание поста, этот день стоит провести с друзьями и близкими.
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