Аукцион на строительство промышленных предприятий пройдет в Москве

Новые производственные площади появятся в районе Чертаново Центральное. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Права на заключение договоров аренды земельных участков выставят на торги.
— Город выделяет два участка под строительство новых промышленных предприятий. Это первые земельные участки для строительства промышленных объектов, начальная ставка годовой аренды которых составит полтора процента от кадастровой стоимости вместо рыночной, как это было раньше. Начальная цена аренды, по сравнению с рыночной, снижена более чем в десять раз, — рассказал заммэра.
Инвесторы на двух земельных участках смогут создать крупные промышленные комплексы, общая площадь которых составит более 50 тысяч квадратных метров.
— С победителями торгов будут заключены договоры аренды на семь лет и на четыре года шесть месяцев соответственно, — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман.
Ранее правительство Москвы подписало постановление, согласно которому земельные участки для строительства промышленных и производственных объектов должны выставляться на торги за право аренды по начальной цене в размере полутора процентов от кадастровой стоимости. Победителем становится участник, сделавший максимальное предложение.
Читайте также: Предприниматели обустроят плоскостные парковки в Москве