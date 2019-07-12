Предприниматели обустроят плоскостные парковки в Москве

По итогам четырех городских аукционов в столице будут обустроены коммерческие плоскостные парковки общей площадью семь тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Участие в торгах приняли 13 инвесторов.

— В среднем на один лот претендовали три участника. Теперь каждый победитель сможет построить охраняемые парковки в четырех округах столицы, — сообщил Владимир Ефимов.

В Департаменте Москвы по конкурентной политике отметили: наибольшее внимание инвесторов привлекла площадка под парковку на девять машино-мест, расположенная в Даевом переулке, 22.

— На него претендовали четыре участника, а стартовая цена выросла в семь раз и составила 904 тысячи рублей, — сообщил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

А вот самая высокая цена лота — на размещение парковки на 90 машино-мест на улице Молодцова, дом 6, что в районе Медведково. На этот лот претендовали пять инвесторов. Итоговая цена выросла втрое, составив 2,6 миллиона рублей.

С победителями торгов будут заключены договоры на размещение некапитального объекта сроком на пять лет.

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