Сыгравший Овечкина актер пожаловался на задержание полицейскими
• 15:42 • 12 июля 2019
Поделиться:
0
doc766swv3ih4812sjvzlv1
Актера задержали за крики в аэропорту
Фото: instagram.com/timurefremenkov/?hl=ru
Актер Тимур Ефременков, сыгравший капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, пожаловался на задержание в международном аэропорту Краснодара.
Артист был доставлен в отделение полиции, его обвиняют в неподобающем поведении, якобы он выкрикивал нецензурные слова и оскорблял сотрудников службы безопасности, сообщает издание «Кубанские новости».
Артисту вменяют статью за мелкое хулиганство, он может выплатить штраф в размере 500 рублей.
В ролике, который опубликовал Ефременков, артист заявил, что мог не понравиться «особям женского пола».
По словам адвоката артиста, 12 июля ему изберут меру пресечения.
Читайте также: Актера Тимура Ефременкова задержали в краснодарском аэропорту
Теги:
16:1012 июля 2019
15:5612 июля 2019
15:4012 июля 2019
15:1612 июля 2019
15:1612 июля 2019
14:5912 июля 2019
14:5412 июля 2019
14:2512 июля 2019
13:5012 июля 2019
13:2512 июля 2019
13:0712 июля 2019
12:5612 июля 2019
12:5512 июля 2019
12:4312 июля 2019
12:3712 июля 2019
12:0712 июля 2019
12:0712 июля 2019
12:0112 июля 2019
11:5212 июля 2019
11:4012 июля 2019
11:2012 июля 2019
11:0912 июля 2019
11:0112 июля 2019
10:4512 июля 2019
10:2812 июля 2019
10:1112 июля 2019
10:0512 июля 2019
09:5712 июля 2019
08:3912 июля 2019
08:2212 июля 2019
08:2212 июля 2019
08:0012 июля 2019
07:5312 июля 2019
07:2912 июля 2019
07:2812 июля 2019
07:1312 июля 2019
06:5312 июля 2019
06:1212 июля 2019
05:5112 июля 2019
05:1512 июля 2019
04:2912 июля 2019
04:0612 июля 2019
03:4512 июля 2019
03:2012 июля 2019
02:5612 июля 2019
01:5512 июля 2019
01:3712 июля 2019
00:5312 июля 2019
00:3712 июля 2019
00:1512 июля 2019
23:5411 июля 2019
23:3511 июля 2019
22:5711 июля 2019
22:3311 июля 2019
22:1911 июля 2019
21:4011 июля 2019
21:2611 июля 2019
21:2611 июля 2019
21:0511 июля 2019
20:5811 июля 2019
20:1911 июля 2019
20:1911 июля 2019
19:5611 июля 2019