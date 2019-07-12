Госдума назвала пиар-ходом закон о люстрации Порошенко
Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Сергей Железняк заявил, что законопроект президента Украины Владимира Зеленского о люстрации его предшественника Петра Порошенко может быть обычным пиар-ходом перед выборами в Верховную раду.
По словам парламентария, глава государства делает все возможное для укрепления своих позиций.
— На фоне первого телефонного разговора между новым главой Украины и президентом России, важного для начала восстановления отношений, инициатива Зеленского по поводу применения так называемой люстрации к Порошенко и его окружению выглядит символично, — приводит слова Железняка РИА Новости.
Таким образом, по мнению российского депутата, Зеленский старается окончательно дискредитировать своего предшественника, тем самым не дав партии Порошенко занять необходимые места в Верховной раде.
Добавим, что внеочередные выборы в парламент Украины назначены на 21 июля.
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