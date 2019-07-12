Эксперт рассказал, как ответит Россия на санкции США против госдолга

Даже если президент США Дональд Трамп утвердит решение ввести санкции в отношении российского госдолга, ничего страшного для нашей страны не произойдет. У России есть значительное количество инструментов, которые позволяют обойти эти ограничения, считает экономист Вячеслав Холодков, передает rueconomics.ru.

Палата представителей Конгресса США 11 июля одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на следующий год, которая предусматривает введение ограничительных мер в отношении госдолга РФ. Авторы законопроекта — демократы Брэдли Шерман и Максин Уотерс.

Документ передан на утверждение Сенату, а затем его должен будет подписать Дональд Трамп.

Эксперт Вячеслав Холодков отмечает, что доля инвесторов из США в российском госдолге с каждым годом постепенно снижается. Кроме того, у России есть способы обойти экономические ограничения.

— Один из них — за счет российских внутренних инвесторов, другой — за счет китайских инвесторов. В последнее время они все более активно присматриваются к нашему рынку, — пояснил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Читайте также: Политолог усомнился в вероятности осеннего дефолта в США