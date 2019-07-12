Ускоренное старение поможет победить рак
Замедлить распространение опухоли может ускоренное старение раковых клеток. К такому выводу пришли биологи из МГУ.
Исследование основано на изучении генетических механизмов, задействованных во время старения организма. Считается, что существует несколько десятков мутаций в разных критически важных генах, которые заставляют тело человека стареть быстрее обычного.
Примером этого является прогерия — редкое генетическое заболевание, возникающее из-за мутации гена LMNA, который задействован в процессе деления клетки. В результате болезни у человека в организме вырабатывается большое количество белков под названием прогерин и ламин. Это приводит к появлению новых мутаций и повреждениям ДНК. В итоге клетки организма стареют раньше времени.
Ранее было выявлено, что люди, имеющие данное заболевание, никогда не страдают от рака. Это натолкнуло ученых на мысль, что прогерин не дает раковым клеткам быстро делиться, а ламин создает препятствия для формирования метастаз.
Таким образом, борьбу с раком можно вести с помощью искусственного старения раковых клеток, сообщает издание Frontiers in Genetics.
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