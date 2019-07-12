Эксперты рассказали, как избежать переплат при покупке авиабилетов

Авиакомпания «Победа» — один из самых востребованных российских перевозчиков — отменила дополнительную плату за покупку билетов онлайн. Многим пассажирам не нравилось платить за самостоятельную регистрацию. Жалобы на дополнительные платы приходят от граждан и на другие компании. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, законно ли назначать подобные сборы и как можно избежать дополнительных затрат пассажирам при покупке авиабилетов.

— Авиакомпании имеют право взимать сбор за услуги в случае подписания договора заказчиком-пассажиром, — сообщает портал «Госюрист». — Однако если пассажира обязали оплатить услугу, не прописанную в договоре, то он имеет право обратиться к юристу.

Таким образом, пассажирам следует быть внимательными при покупке билетов и читать условия договора.

Эксперт комитета по транспорту ГД РФ Роман Гусаров утверждает, что именно из-за невнимательности пассажиры теряют деньги.

— Большинство случаев переплат происходят из-за невнимательности и лени пассажиров. Люди не читают условия покупки билета, а потом оказывается, что приходится платить, — сообщил Гусаров.

Эксперт также заметил, что чаще всего компании продают пустой билет. Пассажирам предоставляется пакет услуг, из которого по желанию можно выбрать любые.

— За рубежом дозволено взимать дополнительную плату за услуги, наше законодательство запрещает это делать. Я советую желающим приобрести билет делать этот онлайн, так как в аэропортах цена увеличена из-за персонала, — объяснил Гусаров.

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