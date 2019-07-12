Телеведущая Яна Чурикова прошла обследование в павильоне «Здоровая Москва»

В пятницу, 12 июля, российская телеведущая Яна Чурикова прошла обследование в павильоне здоровья, который установлен на территории парка Горького. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы. На обследование ушло чуть более 40 минут.

— Мне раньше казалось, что для того, чтобы пройти такую диспансеризацию, сделать и кардиограмму, и анализы крови и из пальца, и из вены, нужно было день убить. Сейчас я провела 42 минуты, мило болтая с докторами. И ЭКГ сделали, и индекс массы тела посчитали, — поделилась впечатлениями от посещения павильона «Здоровая Москва» Яна Чурикова.

Телеведущая также воспользовалась услугой, которая позволит получить результаты анализов по электронной почте. По ее словам, сегодня существует достаточно стереотипов о диспансеризации, что это занимает слишком много времени. Это как раз одна из причин, по которой горожане обращаются к врачу, когда уже совсем нет сил терпеть.

При этом регулярная проверка состояния здоровья, по мнению Чуриковой, должна войти в привычку.

— Это как чистить зубы по утрам, как выпивать норму воды в день, — привела пример она.

После посещения павильона «Здоровая Москва» телеведущая готова рекомендовать проходить диспансеризацию своим друзьям, коллегам, сотрудникам.

— «Здоровая Москва» — это умная Москва, это осознанная Москва, — сказала Яна Чурикова. — Хорошая мысль была принести все это в места отдыха москвичей, предложив поставить один из павильонов на Красной площади.

Всего в парках города работают 46 павильонов «Здоровая Москва». Проект был запущен 3 июня. Медицинские павильоны представляют собой филиалы поликлиник. Они оснащены всем современным оборудованием для проведения диагностики, горожан принимают опытные врачи.

Павильоны работают без выходных и перерывов с 8:00 до 22:00. По итогам обследования горожанам выдается паспорт здоровья. Павильоны будут открыты на протяжении всего лета. Кстати, на 13 из них заработали веранды здоровья. Там проводятся мастер-классы, посвященные основам здорового образа жизни.

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