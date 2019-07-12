Специалисты заморозят документы, намокшие при тушении Росархива
Глава Российского государственного архива литературы и искусства Андрей Артизов сообщил, что всю намокшую при тушении пожара документацию заморозят. После этого ее восстановят с помощью специальной техники.
Отмечается, что ценные бумаги при возгорании не пострадали. Артизов особенно отметил работу пожарных.
— Молодцы! Они оперативно сработали, но при тушении как всегда использовалась вода, небольшое количество документов оказалось подмочено. И сейчас их повезут в морозилки. Эти замороженные блоки будут помещены в специальную машину, где методом вакуума и специальной сушки медленно-медленно будет вытягиваться вода, — передает слова Артизова агентство городских новостей «Москва».
Глава Росархива подчеркнул, что аналогичная технология использовалась при восстановлении библиотеки ГИТИСа.
Напомним: пожар вспыхнул примерно в 13:15. Вероятная причина — технический сбой при ремонтных работах.
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