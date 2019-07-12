Ограничение движения введут в трех округах столицы
Схема движения транспорта временно изменится в трех округах Москвы. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.
В связи со строительством теннисного клуба ограничение движения введут по одной полосе Лужнецкой набережной в районе дома 8, строение 1 с 17 по 31 июля. Оно будет действовать с 01:30 до 05:30. В конце лета на этом участке ограничение будет круглосуточным: с 1 по 19 августа движении ограничат по одной полосе с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временного уширения). Ограничение по одной полосе продолжится с 19 по 25 августа.
Также одна полоса будет недоступна для водителей из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей с 16 июля по 25 августа (круглосуточно) в Югорском проезде от дома 18/14 до дома 24. Ограничение продлится осенью, в период с 10 сентября по 15 октября.
Инженерные работы пройдут в Батюнинском проезде с 8 июля по 26 августа. В связи с этим, движение ограничат на участке от дома 10, строение 8 до дома 25. С 27 августа до 31 октября движение ограничат на участке от дома 26 до дома 25, строение 1.
Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные изменится схема движения на нескольких центральных улицах.
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