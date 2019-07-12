Сергей Собянин рассказал, как изменилась транспортная сфера за последние девять лет

В эту субботу, 13 июля, в столице состоится празднование Дня московского транспорта. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в личном блоге рассказал о том, как изменилась транспортная сфера за последние девять лет.

— 13 июля наш город отмечает День московского транспорта. Этому празднику всего три года, но он уже стал хорошей традицией Москвы. В праздничные дни принято подводить итоги, — сообщил Сергей Собянин.

В пример глава города привел развитие Московского метрополитена. В период с 2010 по 2019 год увеличилось число новых станций — их стало больше на 81. Метро пришло в самые удаленные районы города — Некрасовку, Солнцево, а также в Новую Москву.

— На линии вышли поезда нового поколения «Москва». Комфортные, высокотехнологичные, со сквозным проходом. Была обновлена навигация, установлены новые турникеты в метро, — рассказал мэр города.

Среди знаковых решений — запуск движения по Московскому центральному кольцу.

Несколько лет назад в Москве не было выделенных полос для общественного транспорта и городского велопроката Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

— С городских улиц уходят старенькие, отслужившие свой век трамваи. Им на смену приходят удобные, просторные, бесшумные и элегантные «Витязи-М», — привел другой пример Сергей Собянин. — Аналогичная история с автобусным парком. В прошлом году на улицы Москвы вышли первые электробусы.

Было принято решение об отмене турникетов — теперь войти в салон пассажиры могут через любую дверь. А расплатиться за проезд на любом виде городского общественного транспорта можно с помощью карты «Тройка», которая пришла на смену бумажным билетам. Кроме того, у пассажиров есть возможность подзарядить гаджеты в общественном транспорте и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Изменился и облик маршрутных такси — теперь по городу курсируют новые современные «синие» коммерческие автобусы.

Сфера такси также претерпела ряд изменений. Был наведен порядок с парковкой автомобилей, которая хоть и является платной, но стала цивилизованной.

Несколько лет назад в Москве не было выделенных полос для общественного транспорта, городского велопроката и проката электросамокатов, а также системы каршеринга — краткосрочной аренды автомобилей.

— Московский транспорт ежедневно меняется ради комфорта, безопасности и повышения мобильности москвичей, — подчеркнул Сергей Собянин.

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