Движение поездов по часовой стрелке отсутствует на Кольцевой линии
В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что на одной из линий подземки задерживаются поезда.
По словам представителей метро, на Кольцевой линии нет движения поездов по часовой стрелке.
На Кольцевой линии (5) нет движения поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют согласно расписанию.— Московское метро (@MetroOperativno) 12 июля 2019 г.
Так, в обратном направлении поезда столичного метро курсируют без задержек.
Кроме того, пассажиров метро попросили пользоваться поездами на внешней стороне Кольцевой линии.
Просим пользоваться поездами на внешней стороне Кольцевой линии (против часовой) или другими пересадочными станциями в центре.— Московское метро (@MetroOperativno) 12 июля 2019 г.
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