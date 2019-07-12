Трамваи четырех маршрутов задерживаются на Волоколамском шоссе
• 20:04 • 12 июля 2019
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Точная причина задержки трамваев неизвестна
Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»
В пресс-службе «Московского транспорта» сообщили, что в движении трамваев № 6, 15, 23, 28 произошли изменения.
Трамваи четырех маршрутов задерживаются по техническим причинам.
— Маршруты временно изменены: трамваи вместо метро «Сокол» ходят до «Войковской». Будьте внимательны, — говорится в новости комплекса.
По техническим причинам на Волоколамском шоссе (возле Гидропроекта) задерживаются трамваи № 6, 15, 23, 28.
Маршруты временно изменены – трамваи вместо метро «Сокол» ходят до «Войковской». Будьте внимательны.— Московский транспорт (@DtRoad) 12 июля 2019 г.
Уточняется, что произошла задержка трамваев в районе Гидропроекта.
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