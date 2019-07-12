Беглов объявил строгий выговор трем вице-губернаторам Санкт-Петербурга
Вице-губернаторы Эдуард Батанов, Николай Бондаренко и Николай Линченко получили строгий выговор от временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Это решение было принято после того, как указанные политики допустили сокращение площади Мичуринского парка в пользу строительства спортивного комплекса.
Александр Беглов заявил, что такие проекты в обязательном порядке должны быть согласованы. Этого не произошло, и вина, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга, лежит именно на Батанове, Бондаренко и Линченко.
Жители района после сокращения площади парка начали подавать жалобы в администрацию, как передает «Интерфакс». Глава города дал поручение разобраться по факту каждого из обращений.
Беглов подчеркнул, что в будущем станет лично контролировать соблюдение правил порядка при согласовании подобных проектов.
Читайте также: Главу МВД Крыма отправили в отставку