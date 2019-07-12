Экономист рассказал о вероятности ухода Visa и Mastecard из России

23 июля нижняя палата Федерального собрания Российской Федерации во втором чтении рассмотрит внесение поправок к законопроекту «О национальной платежной системе». Таким образом, дочерним компаниям международных платежных систем в РФ будет запрещено приостанавливать работу платежных карт банков, попавших под санкции. Как отмечают эксперты, это может повлечь уход платежный систем Visa и Mastercard из России. «Вечерняя Москва» обсудила эту ситуацию с руководителем направления «финансы и экономика» Института современного развития Никитой Масленниковым.

— Если проект примут, ожидать нам можно только то, что наши карты не будут работать за рубежом и это достаточно существенно. Перевыпуск понесет огромные нерешаемые проблемы и головную боль. Но если компании примут решение уходить из России, то тогда они естественно будут вынуждены перезапускать карты. А тот, кто будет бесперебойно работать с этим картами за рубежом, должен озаботиться множеством вопросов. Это достаточно сильная нагрузка по многим параметрам. Пока карты наших банков, которыми мы привыкли пользоваться люди за рубежом, Visa и Mastercard работают стабильно, а наш «Мир» и другие карточные продукты пока только начинают протаптывать дорожку и не готовы к таким масштабам, как у зарубежных конкурентов, — поделился руководитель направления финансы и экономика Институт современного развития Никита Масленников.

По его словам, эта история длится уже не один месяц. Начиналась она еще вместе с запуском Национальной системы платежных карт. Тогда были достаточно серьезные дискуссии по этому поводу, и все перечисленные на сегодня пункты сформулировали еще тогда.

— Я думают, что Visa и Mastercard представляют себе перспективу, что будет именно так. Они открыли свои филиалы, «дочки», они стали составной частью отечественной платежной системы. Теперь в их отношении могут применять санкции, если они прекратят обслуживание подсанкционных банков. Таковы требования российской платежной системы, — подчеркнул экономист.

Есть отлагательные сроки на 180 дней. Будет продолжаться диалог, который застрахует зарубежные фирмы от категорически нежелательного случая, когда пришлось бы уходить с рынка. Так, возможно, и будет найден компромисс.

— Он наверняка уже отработан. Просто в финансовом мире платежных систем не принято о таком рассказывать. Дочерние компании работают под полной российской юрисдикцией, — заключил Масленников.

Отметим, что позднее Visa опровергла информацию о возможном прекращении деятельности в России/

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