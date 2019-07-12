Жители Пскова начали спать у больницы, чтобы попасть к стоматологу

Смекалка, находчивость и другие особенные навыки теперь нужны жителям Пскова, чтобы их дети могли попасть к зубному врачу. С недавних пор некоторые из них вынуждены ночевать у дверей больницы — только так можно обеспечить себе или своему ребенку прием у стоматолога.

Как передает РЕН ТВ, очереди в единственную на территории Пскова государственную детскую стоматологическую поликлинику люди начинают занимать в полночь. За день в поликлинике выдают семь номерков и две брони. Соответственно, при населении города 210 тысяч человек мест на всех немного не хватает.

В течение мая больница выдавала больше номерков — 20 в день.

Врачи высказали свое мнение о данной ситуации. Они уверяют, что в таких ночных очередях виноваты сами родители, по неизвестной причине именно летом приводящие своих детей в клинику.

Добавим, что стоматологическая лечебница является единственной не только в городе, но и на всей территории Псковской области.

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