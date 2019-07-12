Подачу газа на ТЭЦ в Мытищах восстановили
• 22:20 • 12 июля 2019
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Точная причина пожара выясняется
Фото: Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/tayninskiy/?utm_source=ig_embed)
Специалисты компании «Мосгаз» восстановили подачу газа к ТЭЦ-27.
11 июля на участке газопровода около ТЭЦ «Северная» в Мытищах произошло возгорание.
— Перед пуском специалисты установили на газопровод высокого давления запорное устройство с дистанционным управлением. Работы были проведены в сжатые сроки чуть более чем за сутки, — заявили в пресс-службе компании.
На месте продолжаются работы. Там готовятся к вводу второй линии газопровода. Точная причина происшествия в Московской области выясняется. При пожаре погиб один человек, следственные действия продолжаются.
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