Появились подробности состояния здоровья пострадавших при пожаре в Мытищах
Появились подробности состояния здоровья пострадавших при пожаре на территории ТЭЦ-27 («Северная») в Мытищах.
По данным источника в медицинских кругах, раскрывших «Интерфаксу» детали самочувствия потерпевших, они находятся в удовлетворительном состоянии. Большинству из них диагностировали ожоги рук и ног.
— Среди пострадавших — рабочие ТЭЦ и магазина строительного магазина. В основном у них ожоги первой степени рук и ног, — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что наиболее серьезные травмы — ожоги лица и ног — получил слесарь автомастерской, расположенной возле воспламенившегося газопровода у ТЭЦ. Его состояние оценили как стабильное, средней степени тяжести.
Напомним, что в четверг днем, 11 июля, крупный пожар произошел на ТЭЦ«Северная» в Мытищах.
От очага возгорания идет густой черный дым. Пламя достигает 50 метров в высоту и распространилось на территории в 800 квадратных метров. К тушению привлечены пожарные расчеты, а также два пожарных вертолета и поезда.
В результате ЧП пострадали 13 человек. Еще один погиб.
Читайте также: Кассир АЗС рассказала подробности пожара в Мытищах