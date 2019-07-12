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Происшествия

Появились подробности состояния здоровья пострадавших при пожаре в Мытищах

Ростислав Зубков
• 11:33 • 12 июля 2019
Большинству потерпевших диагностировали ожоги рук и ног
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Большинству потерпевших диагностировали ожоги рук и ног
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Появились подробности состояния здоровья пострадавших при пожаре на территории ТЭЦ-27 («Северная») в Мытищах.

По данным источника в медицинских кругах, раскрывших «Интерфаксу» детали самочувствия потерпевших, они находятся в удовлетворительном состоянии. Большинству из них диагностировали ожоги рук и ног.

— Среди пострадавших — рабочие ТЭЦ и магазина строительного магазина. В основном у них ожоги первой степени рук и ног, — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что наиболее серьезные травмы — ожоги лица и ног — получил слесарь автомастерской, расположенной возле воспламенившегося газопровода у ТЭЦ. Его состояние оценили как стабильное, средней степени тяжести.

Напомним, что в четверг днем, 11 июля, крупный пожар произошел на ТЭЦ«Северная» в Мытищах.

От очага возгорания идет густой черный дым. Пламя достигает 50 метров в высоту и распространилось на территории в 800 квадратных метров. К тушению привлечены пожарные расчеты, а также два пожарных вертолета и поезда.

В результате ЧП пострадали 13 человек. Еще один погиб.

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