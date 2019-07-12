«Кошки и собаки толстеют от нашей любви»: ветеринар рассказал, как правильно кормить своих питомцев

В пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы сообщили, что среди всех домашних питомцев наиболее склонны к ожирению кошки сфинксы, британские, персидские и корниш-рексы. А из всех пород собак наиболее склонны к набору веса лабрадоры, мопсы, таксы, болонки, далматинцы и бассет-хаунды. Кроме того, ожирение встречается у ящериц, морских свинок и кроликов.

«Вечерняя Москва» спросила у ветеринара Евгения Цыпленкова, насколько набор веса животных связан с породой и как правильнее кормить их, чтобы избежать ожирения у питомца. У московских собак и кошек предрасположенность к ожирению действительно есть. Но она связана, скорее, не с породой, а образом жизни, считает эксперт.

— Малая подвижность и желание стать толстыми тут главные факторы. Хищники едят про запас, у них заложен такой тип питания. В природе они либо поймают себе зайца или мышь, или нет. Собаки или кошки, к примеру, когда болеют, то не едят. Поэтому у них выработалась такая система: они набирают много жира, и когда запасы мышей или зайцев кончаются или когда они заболевают, они используют этот жир как верблюды. Этот инстинкт сидит у них в «подкорке», как называется. И если человек не будет контролировать кормление своих домашних животных, то практически все из них будут толстыми, — сказал Цыпленков.

По его мнению, есть собаки и кошки наиболее переедающие, а есть менее заинтересованные в еде, но в 99 процентах случаев это не зависит от породы.

— Поэтому, когда назвали корниш-рекса склонным к ожирению, это совсем не так. Это активные и подвижные кошки, можно сказать, полусобаки по поведению. Лабрадоры, ротвейлеры и мопсы имеют бочкообразную грудь, и при плохом экстерьере они заплывают жиром. И когда люди встречают таких представителей, им кажется, что все они должны быть такими. Это не так. Они должны быть крепкими, с хорошим костяком и тонким слоем жира, — заявил собеседник «Вечерней Москвы».

Когда мы говорим о хищниках, таких как кошки и собаки, то нельзя забывать, что им нужно мясо, подчеркнул эксперт. При этом важно, сколько вы кормите животных.

— Оставлять миску с насыпанным сухим кормом на весь день нельзя. Девять из десяти животных будут есть без перерыва и толстеть. Вы-то знаете, что корм не кончится, а зверь будет есть, как в последний раз, про запас. Голод у хищников включен в систему жизни. Ни один хищник не пойдет на охоту сытым. Он может травмироваться и просто остаться без сил. Поэтому он будет лежать до тех пор, пока голод не начнет его терроризировать, что пора идти охотиться. Тогда у них повышаются иммунитет и тонус в этот охотничий период, — пояснил специалист.

Поэтому кормить нужно порционно, чтобы животное смогло проголодаться, подчеркнул ветеринар. Например, кошек можно кормить три раза в день. Перед работой, после и перед сном. У некоторых сухих кормов прописано количество, которое надо давать животному в день в граммах. Мелких и средних собак можно кормить два раза в день, а крупных — один.

— Принцип питания хищника основан на заглатывании крупных кусков мяса и переваривании их в желудке. Поэтому более мягкая пища типа каш, творога или фарша уходит в кишечник, не успев перевариться. И собаки, переходящие с сухого корма на мясо, гораздо реже ходят в туалет. Кормить кошек и собак кашами или овощами — плохая затея, так как клетчатка и каротин у них не усваиваются. Та же самая трава нужна им для «эвакуации» остатков пищи из организма перед следующей охотой. Такой рацион с присутствием каш и овощей хорош для всеядных поросят, но не хищников. Их часто приходится лечить из-за неправильного рациона, — сказал Евгений Цыпленков.

По его словам, консервы для домашних животных менее ценны, чем сухие корма, так как в них очень много воды — около 80 процентов против 10 процентов в сухих. Поэтому, покупая их, вы просто переплачиваете. В рационе хищников на первом месте должно стоять мясо, на втором — сухие корма, на последнем — консервы и каши.

— Если у вас травоядное животное вроде кролика, то также нельзя допускать, чтобы он ел больше, чем тратит энергии. Если ваш питомец растолстел, то уменьшается рацион и увеличиваются нагрузки, чтобы он был бодр, весел и спортивен. То есть почаще с животным играть. Такая методика похудения актуальна и для хищников. Также сейчас появились менее калорийные сухие корма для похудения, — отметил ветеринар.

Ожирение московских питомцев связано не с их породой, а образом жизни с малой подвижностью, а также с человеческой к ним любовью и жалостью.

— Кошки и собаки толстеют от нашей любви, — резюмировал эксперт.

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