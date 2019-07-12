Врачи Москвы разработали эффективный метод лечения тяжелых инфекций
Лечить инфекционные заболевания при помощи вирусов-бактериофагов предложили московские врачи.
Данную методику разработали и запатентовали специалисты городской клинической больницы № 67 имени Леонида Андреевича Ворохобова Департамента здравоохранения и Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Георгия Норбертовича Габричевского.
Сообщается, что новая технология поможет в борьбе с инфекциями, которые устойчивы к антибиотикам.
Инфекции в основном приводят к тяжелым формам пневмонии, заболеванию мочевых путей и кровотока.
— Проблема этих инфекционных заболеваний — одна из важнейших для современного здравоохранения, — добавил главный врач ГКБ № 67 Андрей Шкода.
Новый метод уже прошел клинические исследования, говорится на официальном портале мэра Москвы.
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