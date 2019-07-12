Дворец пионеров на Воробьевых горах пригласил школьников на занятия
• 23:18 • 12 июля 2019
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В августе желающие могут пройти курсы «Архитектурный дизайн» и «Рисунок. Живопись»
Фото: mos.ru
Во Дворце пионеров на Воробьевых горах пройдут бесплатны занятия для учеников школ в возрасте от восьми до 16 лет.
В частности, в августе желающие могут пройти курсы «Архитектурный дизайн» и «Рисунок. Живопись».
Ранее, в июне, во Дворце пионеров желающие посетили более 20 творческих программ, в том числе «Летние зарисовки», «Рисуем моду», «Лоскутное шитье», «Сценическое движение», «Народное пение», «Звонкие коклюшки», «Фотомастерство», «Керамика», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что четыре новые звезды открыли учащиеся образовательного центра «Команда». Открытие было сделано в Московском дворце пионеров.
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