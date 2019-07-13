Подозреваемый в убийстве стюардессы в Новой Москве назвал мотив
• 02:35 • 13 июля 2019
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Сотрудники правоохранительных органов задержали человека, подозреваемого в убийстве стюардессы
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк подтвердила, что задержанный по подозрению в убийстве девушки в Новой Москве мужчина дал признательные показания и объяснил в ходе допроса причину преступления.
Как заявил задержанный, он совершил преступление «по неосторожности в связи с ссорой на почве измен», сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали человека, подозреваемого в убийстве стюардессы. Преступление было совершено в одном из отелей, расположенных в Новой Москве.
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