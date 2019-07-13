Госинспекция расчистила от мусора участок на западе Москвы
Пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы подтвердила, что ведомству удалось добиться расчистки от мусора участка на западе столицы.
Ведомство установило, что участок на Винницкой улице площадь около 20 тысяч квадратных метров захламлен отходами хозяйственно-производственной деятельности.
Поскольку ответственность за уборку и содержание территорий возлагается на организацию, в собственности, владении или аренде которой находится данный участок, владельцу земли пришлось убрать территорию, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости столицы устранила незаконные склады. Они располагались на северо-западе города.
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