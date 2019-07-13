Астролог дала советы по трудоустройству знакам с Марсом в гороскопе
Астролог Василиса Володина рассказала, на что следует обратить внимание при поиске работы представителям знаков Зодиака, в гороскопах которых силен Марс.
Эксперт предложила обратиться за специальной астрологической консультацией и дала советы тем, кто пожелает самостоятельно определить свой тип.
Людям, в которых «полно кипучей марсианской энергии», Володина дает рекомендации в своем Instagram.
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Если знакомые считают вас совершенно неуемным человеком, Вы кипите энергией, а после тяжелого рабочего дня еще и не прочь заглянуть в тренажерный зал, значит поставить лайк моим прекрасным постам не должно составить труда! Тем более, что мы говорим о том, как направить вашу энергию в мирное профессиональное русло. ⠀ Сегодня трудоустраиваем тех, у кого полно марсианской энергии в гороскопе. Предыдущие 4 части саги «Профессия по гороскопу» и последующие будут выходить с хэштегом #вв_профориентация. ⠀ Итак, как определить – сильна ли у Вас в гороскопе планета Марс или другие планеты? Есть разные варианты! Первый и самый надежный – обратиться за специальной астрологической консультацией «Куда пойти учиться, где искать работу». Она и поможет узнать, в какой профессии и отрасли вас ждут. Ссылку ищите в профиле или набирайте https://www.astrogift.ru/consultation/study-and-work ⠀ Второй путь – по косвенным приметам попытаться определить свой тип самостоятельно и сделать некоторые выводы. Некоторые, потому что определить самостоятельно сложно. Да и чистые типы встречаются крайне редко. Но попробуйте непременно. Кстати, 1-й абзац этого поста как раз описывает людей с сильным марсом. Это о Вас? Тогда и последующие профессиональные рекомендации будут полезны. Если нет, читайте другие выпуски серии. ⠀ А еще, вероятно, в Вас полно кипучей марсианской энергии, если близкие часто говорят «Успокойся, пора сбавить темп», но вы чувствуете постоянную жажду физической активности, внутреннюю потребность в напряжении…. Если легко ввязываетесь в конфликты, обожаете конкурировать, бороться, доказывать, завоевывать, рисковать… Внешне «марсианских» людей часто отличает мускулистое телосложение, невысокий рост, темно-каштановые волосы, выдающиеся брови и крупная голова. Это не главные, но важные индикаторы того, что Вам нужно идти работать именно в сферу Марса. Но повторюсь – самое главное: энергичность, жажда деятельности. ⠀ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НИЖЕ
Публикация от Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina)
Ранее Василиса Володина рассказала, к каким знакам Зодиака будут благосклонны звезды в августе: в последний летний месяц удача будет сопутствовать Овнам, Водолеям и Скорпионам.
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