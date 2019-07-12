Астролог назвала три знака Зодиака, которых ждет успех в августе
Астролог Василиса Володина рассказала, к каким знакам Зодиака будут благосклонны звезды в августе. В последний летний месяц удача будет сопутствовать Овнам, Водолеям и Скорпионам.
Василиса Володина отметила, что в августе у Овнов появится шанс разбогатеть для реализации своих творческих идей и замыслов. Стоит потратить приобретенный доход на развитие творческого потенциала. Последнее принесет Овнам намного больше радости, чем трата на какие-то менее значимые вещи.
Успех в карьере ожидает Водолеев. Это может означать продвижение по карьерной лестнице, повышение заработной платы или получение премии. Таким образом, амбиции Водолеев в конце лета будут удовлетворены.
Также в профессиональной сфере в августе повезет Скорпионам. Однако астролог обратила внимание, что у представителей этого знака Зодиака может возникнуть дилемма в выборе между карьерой и семьей. Идя на поводу у своих амбиций, Скорпионы рискуют потерять поддержку со стороны близких, сообщает портал «Экспресс-новости».
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