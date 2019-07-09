Вторник 9 июля , 18:07
Пасмурно + 21 °
Город
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Гибель подводников на АС-12
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Общество

Гороскоп: как заводят романтические отношения разные знаки зодиака

Алена Прокина
• 16:40 • 9 июля 2019
Стрелец выбирает себе партнера, чтобы было о чем поговорить и эмоционально поделиться
0
doc765aloedgliagctzhgu
Стрелец выбирает себе партнера, чтобы было о чем поговорить и эмоционально поделиться
Фото: https://pixabay.com/ru
Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Астролог Алина Ясмин ко Дню семьи, любви и верности рассказала, как на самом деле заводят романы разные знаки зодиака.

Овен

Темперамент огня позволяет Овну закрутить роман быстро, и они не склонны перебирать партнеров. Предпочитают быть верными. Овен четко понимает, что он хочет в отношениях. Он не склонен влачить бремя уже пережитых отношений, может первый дать понять партнеру, что пора расставания настала.

Телец

Обожает романтику в чувствах и ухаживаниях. Телец очень чувствительная натура, любит красоту, шик и блеск. Очень падок на любые комплименты. Склонен влюбляться часто и больше всего ценит конфетно-букетный период в отношениях. Они страстны, поэтому сделают все, чтобы партнер остался довольным.

Близнецы

Ветрены. Их эмоции, как и чувства, непостоянны. Этот знак привлекает своим легким характером, общительностью. С ними легко выстраивать отношения на начальном этапе. А вот удержать их сложно. Близнецы не любят скучать, если партнер им покажется скучным, они могут завести роман на стороне.

Рак

Знак семейных ценностей, поэтому их романы носят серьезный характер. Они не быстры в принятии решений. Войдя в его семью, можно сразу понять серьезность отношений, а вот если Рак держит вас подальше от своей семьи, то можно готовиться к тому, что отношения не приведут к желаемому Мендельсону.

Лев

Мудрый Лев предпочитает сам принимать решения, как и выбирать для себя партнера. Но делает это очень сознательно, мудро оценивая качества избранника и также его образ жизни. Лев не станет тратить время на пустые связи, предпочтет быть одиноким. Еще Лев не любит тех, кто показывает свою силу.

Дева

Этот знак чаще всего ориентируется на холодный разум для начинания серьезных отношений. Но это совсем не значит, что Деву можно назвать черствой, она достаточно эмоциональна, но не всегда показывает это окружающим. Она падка на комплименты и ухаживания, будет требовать это и от партнера.

Весы

Этот знак нерешительный. Много думает. Остановить выбор на ком-то и сразу — вряд ли можно сказать про Весов. Начав серьезные отношения с Весами, нужно помнить, что статус гражданского брака сменить на официальный — сложно. Весы могут сменить партнера, если почувствуют в этом необходимость.

Скорпион

Выбирая партнера, Скорпион обращает внимание на сексуальность. Для него очень важны чувственные отношения. Экспериментировать Скорпион может долго. Когда он находит то, что искал, то остается верен своему выбору. Молодой Скорпион может по страсти пойти под венец, но возможно, что такой брак развалится.

Стрелец

Стрелец выбирает себе партнера, чтобы было о чем поговорить и эмоционально поделиться. В целом у этого знака всегда есть образ своего идеального партнера. Стрелец легкий и оптимистичный, поэтому он всегда может найти подход к своему партнеру, если захочет. Он также не скуп на подарки для своей второй половины.

Козерог

Часто скрывает свои чувства. Выбрав для себя партнера на всю жизнь, Козерог не будет слишком сыпать словами признаний. Козероги редко изменяют и ждут верности от партнера. Это люди дела. Поэтому они сразу определят статус своего партнера и без колебаний сделают предложение.

Водолей

Их способность мыслить креативно так же объясняет их нестандартные поступки. Водолей всегда большой мастер сделать предложение так, что это запомнится на всю жизнь. Они легки в общении со всеми. Поэтому родители их партнеров всегда в восторге от них. Водолеи любят пошутить, их избранникам никогда не станет скучно.

Рыбы

Не выносят одиночества. Могут вступить в брак в порыве эмоций. А если Рыбу засыпать комплиментами и усыпить ее бдительность красивыми ухаживаниями, то она ваша навеки. Рыба может вступить в брак не один раз. Вокруг нее всегда будут виться поклонники и обожатели.

Астролог отвечает читателю  

В новом году «Вечерка» дарит своим читателям уникальную возможность заказать предсказание или гороскоп на волнующую их тему. Хотите узнать будущее своего ребенка? Не уверены, стоит ли вкладывать средства в то или иное дело? Пытаетесь понять, кто из поклонников лучше других годится вам в мужья?

Пишите по адресу: astro@vm.ru с пометкой «Гороскопы Алены Прокиной», и на ваши вопросы ответят наши эксперты-астрологи. В письме обязательно укажите точную дату своего рождения (день, месяц и год).

Галия, 27 лет, Водолей, родилась в Москве

В феврале компанию, где я работала, закрыли одним днем, в марте я устроилась на очень хорошую работу, но на эмоциях я уволилась. Однако работать мне там очень нравилось. В апреле я трудоустроилась в фирму, но совсем мне не нравится и не по душе работать, каждый день хожу как на каторгу. Что звезды говорят мне по поводу работы?

До конца года у вас Сатурн, который отвечает за работу на данный момент, транзитом проходит в доме, отвечающем за потери и уход. Пока про любимую работу речи нет. Зато в начале следующего года вам может улыбнуться удача, если вы ее не пропустите мимо. Будет интересное предложение. Тем более, у вас есть склонность к творчеству. Карьера может сложиться неплохо. Но не стоит торопиться.

Елена, 40 лет, Весы, родилась в Москве

Интересует вопрос: когда наладится моя личная жизнь? Вернется ли муж в семью?

Вы не можете отойти от той внутренней связи, которая у вас есть до сих пор с вашим мужем. И в эту связь вы — специально или несознательно — вкладываете очень много энергии. Это блокирует появление новых знакомств. Все происходит через постоянные сложности, личная жизнь складывается через усилия. Ошибки вы постоянно анализируете и зацикливаетесь. К концу года в вашей жизни может появиться ваш муж. И тогда встанет вопрос, сможете ли вы друг друга простить. Обида, которая в вас живет, может разрушить то, что можно снова выстроить. Определитесь, нужен ли вам муж действительно, или вы готовы к новым отношениям.

Читайте также: Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет во второй половине года 

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Юрист объяснил, как работнику получить компенсацию, если ему не дали отпуск
18:029 июля 2019
Общество
Лавров пожелал Зеленскому избавиться от «наследия режима Порошенко»
17:479 июля 2019
Внешняя политика
ЦОДД опубликовал адреса расположения камер фотовидеофиксации
17:469 июля 2019
Транспорт
Эксперты назвали наиболее частый способ краж денег с банковских карт
17:449 июля 2019
Общество
Позицию Владимира Путина по санкциям поддержали в МИД Грузии
17:279 июля 2019
Внешняя политика
ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на метро во вторник вечером
17:079 июля 2019
Город
Гитару Джима Моррисона выставили на аукцион
16:539 июля 2019
Музыка
«Протест и недоумение»: Москалькова прокомментировала слова священника о женском уме
16:439 июля 2019
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в столице 9 июля
16:429 июля 2019
Город
Более 400 российских пилотов были отстранены от полетов за год
16:389 июля 2019
Общество
Детскую зону Московского зоопарка откроют этим летом
16:249 июля 2019
Город
Владимир Путин прокомментировал его оскорбление грузинским журналистом
16:249 июля 2019
Внешняя политика
«Это отвратительный поступок»: Лещенко прокомментировал выходку грузинского ведущего
16:249 июля 2019
Звезды
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии
15:579 июля 2019
Внешняя политика
Движение транспорта поменяется 13–21 июля из-за закрытия участка Сокольнической линии
15:509 июля 2019
Транспорт
Ученый нашел общее у мужчины и гриба
15:489 июля 2019
Общество
Новый медицинский центр построят в Раменках
15:449 июля 2019
Город
Вячеслав Володин сравнил российское и грузинское вино
15:439 июля 2019
Общество
Лавров прокомментировал предложение Зеленского о новом формате встречи
15:199 июля 2019
Внешняя политика
Национальный космический центр получит свой облик после архитектурного конкурса
14:529 июля 2019
Город
Сергей Собянин пригласил горожан на празднование Дня московского транспорта
14:489 июля 2019
Транспорт
Более 20 площадок добавили в программу реновации в 2019 году
14:429 июля 2019
Город
Метеоролог назвал сложной ситуацию с гречихой в России
14:379 июля 2019
Потребление
Итальянцы могут построить центр спортивной медицины в Москве
14:379 июля 2019
Город
Посвященный донорству крови поезд запустили в метро
14:369 июля 2019
Город
Жириновский прокомментировал инцидент на «Рустави 2»
14:269 июля 2019
Общество
Нацсовет по телевидению Украины проверит канал NewsOne из-за телемоста с РФ
14:229 июля 2019
Происшествия
Настройку органа в зале «Зарядье» завершат до конца года
14:229 июля 2019
Город
Песков заявил, что Кремль еще не принял решение по Грузии
14:179 июля 2019
Внешняя политика
Президент Грузии прокомментировала скандал с оскорбившим Путина ведущим
14:039 июля 2019
Внешняя политика
Гидрометцентр пообещал россиянам теплый август
13:539 июля 2019
Общество
Рейтинг канала «Рустави 2» вырос после оскорблений ведущего в адрес Путина
13:429 июля 2019
Внешняя политика
Владимир Жидкин: К 2023 году введем в эксплуатацию 300 километров дорог
13:409 июля 2019
Город
Фестиваль садов и цветов пройдет в парке Музеон
13:269 июля 2019
Город
Сборник терминов «русской агрессии» создали на Украине
13:259 июля 2019
Курьезы
Вильфанд: Июль в столице будет холоднее июня с вероятностью 90 процентов
13:259 июля 2019
Город
Госдума посоветовала правительству запретить ввоз вина и воды из Грузии
13:249 июля 2019
Внешняя политика
Минсельхоз заявил об огромном ущербе от массового вымирания пчел в России
13:059 июля 2019
Общество
На выборах в Мосгордуму можно будет проголосовать через браузеры «Яндекс» и «Спутник»
12:599 июля 2019
Город
Жириновский накричал на журналистов из-за отсутствия вопросов
12:559 июля 2019
Общество
Лукашенко пожаловался на «забывчивость» Медведева в вопросах интеграции
12:519 июля 2019
Внешняя политика
Территорию вокруг станции «Юго-Восточная» благоустроят
12:499 июля 2019
Город
Московские школьники и студенты взяли 92 «золота» на чемпионате «Молодые профессионалы»
12:449 июля 2019
Город
Система сигналов, снижающая вероятность авиакатастроф, создана в России
12:349 июля 2019
Технологии
Сверхзвуковой деловой самолет «Туполев» испытают в 2019 году
12:249 июля 2019
Общество
Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым
12:229 июля 2019
Происшествия
Подростка из Нигерии обокрали на остановке в Москве
12:199 июля 2019
Происшествия
Россияне рассказали о своем отношении к продлению программы маткапитала
12:169 июля 2019
Общество
Эксперт: Мюллер из-за своего расследования попал в «политическую мясорубку»
12:049 июля 2019
Внешняя политика
Женщина скончалась во время операции в одной из столичных клиник
12:049 июля 2019
Происшествия
Депутаты одобрили идею о праве воспитателей работать в детсадах без образования
11:579 июля 2019
Общество
Сергей Левкин: 26 соцобъектов ввели в эксплуатацию в этом году
11:539 июля 2019
Город
Завершено сооружение ограждающих конструкций вестибюля станции БКЛ «Стромынка»
11:479 июля 2019
Город
Канал «Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина ведущего
11:439 июля 2019
Общество
Нотариусы в России смогут дистанционно удостоверять сделки
11:439 июля 2019
Общество
Forbes подсчитал потери Грузии от новых российских санкций
11:369 июля 2019
Внешняя политика
Военный суд приговорил к колонии трех человек за попытку теракта в Московском регионе
11:369 июля 2019
Происшествия
Канал NewsOne расценил акцию радикалов как попытку запугать журналистов
11:299 июля 2019
В мире
Оливер Стоун взял интервью у Владимира Путина для фильма о кризисе на Украине
11:249 июля 2019
Общество
Эксперт считает угрозу дефолта США признаком глобальных проблем
11:239 июля 2019
Бизнес
Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве на 9 июля
11:239 июля 2019
Город
Депздрав Москвы предупредил горожан об опасности ходьбы босиком
11:069 июля 2019
Город
Риелторы посоветовали владельцам жилья в Москве снизить цены на аренду
11:059 июля 2019
Город
Пятиклассник из Красноярска получил собаку в подарок от Путина
10:509 июля 2019
Общество
Forbes составил топ самых богатых депутатов и чиновников России
10:469 июля 2019
Общество
Марки с изображением Путина и Ким Чен Ына выпустили в Северной Корее
10:219 июля 2019
Внешняя политика
Развод конных и пеших караулов Президентского полка отменили на 13 июля
10:189 июля 2019
Армия
Московский детский музыкальный театр имени Сац реконструируют к 2021 году
10:069 июля 2019
Город
Россияне назвали идеальную продолжительность своего отпуска
10:069 июля 2019
Общество
Завершилась реконструкция исторического здания в Замоскворечье
09:559 июля 2019
Город
Гидрометцентр предупредил москвичей о похолодании
09:509 июля 2019
Город
Уникальные модели барельефов нашли реставраторы павильона «Биология»
09:419 июля 2019
Город
Дождь с грозой пройдет на территории Москвы 9 июля
09:319 июля 2019
Город
Собчак выступила в защиту Путина после оскорблений грузинского ведущего
09:279 июля 2019
Общество
Россиянам напомнили о правах при задержке и отмене рейсов в аэропорту
09:129 июля 2019
Общество
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
08:599 июля 2019
Здоровье
Парк Люблино благоустроят до конца лета
08:589 июля 2019
Город
Конфликт у кафе на востоке Москвы закончился убийством человека
08:589 июля 2019
Происшествия
Жителей Магадана будут штрафовать за кормление голубей на 5 тысяч рублей
08:579 июля 2019
Общество
Ветеринары назвали продукты, которые могут убить голубей
08:529 июля 2019
Животные
Муж кассирши из Башкирии проиграл похищенные ею 20 миллионов рублей
08:369 июля 2019
Общество
«Росконтроль» назвал самую полезную и дешевую воду без газа
08:229 июля 2019
Товары
Пассажиров метро начали предупреждать о переходах на МЦД
08:229 июля 2019
Город
Роспотребнадзор перечислил самые опасные сферы деятельности в России
08:059 июля 2019
Рынок труда
Аналитики предупредили о риске дефолта США в сентябре 2019 года
07:559 июля 2019
В мире
Колледжи Москвы выпустили 17 тысяч специалистов в 2019 году
07:479 июля 2019
Город
Более десяти веранд здоровья открыли в Москве
07:269 июля 2019
Город
Психолог раскрыл природу анорексии
06:539 июля 2019
Здоровье
Роструд перечислил основания отказа в предоставлении отпуска
06:299 июля 2019
Рынок труда
Названы страны, в которых опасно использовать банкоматы
06:129 июля 2019
Общество
Самострой демонтировали в Капотне
05:539 июля 2019
Город
Теплая погода с кратковременными дождями ждет москвичей во вторник
05:349 июля 2019
Город
Ученые усомнились в пользе пищевых добавок и диет
05:169 июля 2019
Здоровье
Маршруты автобусов на северо-востоке Москвы изменят с 9 июля
04:559 июля 2019
Транспорт
СМИ рассказали о планах правительства повысить акцизы на вино
04:359 июля 2019
Потребление
Московский диетолог рассказала о правилах употребления экзотических блюд
04:179 июля 2019
Здоровье
Почти половина россиян выступили против запрета смартфонов в школах
03:559 июля 2019
Общество
Малахов призвал Зеленского защитить украинских журналистов
03:379 июля 2019
Внешняя политика
Названы самые популярные в России иномарки до миллиона рублей
03:219 июля 2019
Потребление
Центробанк назвал главный фактор риска при использовании гаджетов
02:369 июля 2019
Технологии
Авария затруднила движение на Кутузовском проспекте
01:489 июля 2019
Происшествия
Московские ученые представили инновационный метод диагностики рака
01:479 июля 2019
Здоровье
Сборная России по боксу получила нового главного тренера
00:549 июля 2019
Спорт
Мотоциклист попал в больницу после аварии на востоке Москвы
00:379 июля 2019
Происшествия
Госинспекция добилась сноса незаконной пристройки к дому на Соколе
00:199 июля 2019
Город
Свыше 30 авиарейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
23:568 июля 2019
Транспорт
Аэропорт Шереметьево рассказал о мерах по нормализации ситуации с багажом
23:358 июля 2019
Город
Водителей предупредили об ограничении движения на ряде улиц Москвы
23:188 июля 2019
Транспорт
Сенатор оценил желание Зеленского прекратить войну в Донбассе
22:498 июля 2019
Внешняя политика
Эксперты предложили технологию защиты электронного голосования
22:408 июля 2019
Город
Подозреваемые в кражах у пенсионерок задержаны столичной полицией
22:118 июля 2019
Происшествия
Госдума рекомендовала кабмину рассмотреть вопрос о введении санкций против Грузии
21:558 июля 2019
Внешняя политика
Прыгнувший с моста в «Зарядье» молодой человек госпитализирован
21:448 июля 2019
Происшествия
СПЧ поддержал идею сохранить денежную помощь детям и многодетным Грузии
21:358 июля 2019
Внутренняя политика
Диана Гурцкая призвала власти Грузии извиниться за оскорбления в адрес Путина
21:338 июля 2019
Звезды
Кадыров назвал трусом и позором Грузии ведущего, оскорбившего Путина
21:338 июля 2019
Внешняя политика
Опрос о системе ритуального обслуживания организуют для москвичей
21:288 июля 2019
Город
Москва заняла первое место по площади парков среди мировых мегаполисов
21:088 июля 2019
Город
Канделаки обвинила Саакашвили в инциденте на «Рустави-2»
20:558 июля 2019
Звезды
Сергей Собянин поздравил с днем рождения режиссера Карена Шахназарова
20:398 июля 2019
Город
Загрузить еще

Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

18 июня 13:04
Эфиры Вечерка-ТВ

Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

Что работодатель получает, экономя на зарплате сотруднико...

Никита Миронов

Пересядем из метро на «Иволги»

Елена Булова

Куда ушло поколение романтиков

Виктория Федотова

Заявления протоиерея Смирнова о женской глупости потеряли...

Анатолий Сидоров

Романтики с большой дороги

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Летом можно многому научиться

Александр Хохлов

Габунию могут готовить к роли жертвенного агнца...

Оксана Крученко

Местечковость больше не «фу»

Екатерина Рощина

«Вертолетное такси» скоро изобретут. И полетим...

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER