Гороскоп: как заводят романтические отношения разные знаки зодиака

Овен

Темперамент огня позволяет Овну закрутить роман быстро, и они не склонны перебирать партнеров. Предпочитают быть верными. Овен четко понимает, что он хочет в отношениях. Он не склонен влачить бремя уже пережитых отношений, может первый дать понять партнеру, что пора расставания настала.

Телец

Обожает романтику в чувствах и ухаживаниях. Телец очень чувствительная натура, любит красоту, шик и блеск. Очень падок на любые комплименты. Склонен влюбляться часто и больше всего ценит конфетно-букетный период в отношениях. Они страстны, поэтому сделают все, чтобы партнер остался довольным.

Близнецы

Ветрены. Их эмоции, как и чувства, непостоянны. Этот знак привлекает своим легким характером, общительностью. С ними легко выстраивать отношения на начальном этапе. А вот удержать их сложно. Близнецы не любят скучать, если партнер им покажется скучным, они могут завести роман на стороне.

Рак

Знак семейных ценностей, поэтому их романы носят серьезный характер. Они не быстры в принятии решений. Войдя в его семью, можно сразу понять серьезность отношений, а вот если Рак держит вас подальше от своей семьи, то можно готовиться к тому, что отношения не приведут к желаемому Мендельсону.

Лев

Мудрый Лев предпочитает сам принимать решения, как и выбирать для себя партнера. Но делает это очень сознательно, мудро оценивая качества избранника и также его образ жизни. Лев не станет тратить время на пустые связи, предпочтет быть одиноким. Еще Лев не любит тех, кто показывает свою силу.

Дева

Этот знак чаще всего ориентируется на холодный разум для начинания серьезных отношений. Но это совсем не значит, что Деву можно назвать черствой, она достаточно эмоциональна, но не всегда показывает это окружающим. Она падка на комплименты и ухаживания, будет требовать это и от партнера.

Весы

Этот знак нерешительный. Много думает. Остановить выбор на ком-то и сразу — вряд ли можно сказать про Весов. Начав серьезные отношения с Весами, нужно помнить, что статус гражданского брака сменить на официальный — сложно. Весы могут сменить партнера, если почувствуют в этом необходимость.

Скорпион

Выбирая партнера, Скорпион обращает внимание на сексуальность. Для него очень важны чувственные отношения. Экспериментировать Скорпион может долго. Когда он находит то, что искал, то остается верен своему выбору. Молодой Скорпион может по страсти пойти под венец, но возможно, что такой брак развалится.

Стрелец

Стрелец выбирает себе партнера, чтобы было о чем поговорить и эмоционально поделиться. В целом у этого знака всегда есть образ своего идеального партнера. Стрелец легкий и оптимистичный, поэтому он всегда может найти подход к своему партнеру, если захочет. Он также не скуп на подарки для своей второй половины.

Козерог

Часто скрывает свои чувства. Выбрав для себя партнера на всю жизнь, Козерог не будет слишком сыпать словами признаний. Козероги редко изменяют и ждут верности от партнера. Это люди дела. Поэтому они сразу определят статус своего партнера и без колебаний сделают предложение.

Водолей

Их способность мыслить креативно так же объясняет их нестандартные поступки. Водолей всегда большой мастер сделать предложение так, что это запомнится на всю жизнь. Они легки в общении со всеми. Поэтому родители их партнеров всегда в восторге от них. Водолеи любят пошутить, их избранникам никогда не станет скучно.

Рыбы

Не выносят одиночества. Могут вступить в брак в порыве эмоций. А если Рыбу засыпать комплиментами и усыпить ее бдительность красивыми ухаживаниями, то она ваша навеки. Рыба может вступить в брак не один раз. Вокруг нее всегда будут виться поклонники и обожатели.

Астролог отвечает читателю

В новом году «Вечерка» дарит своим читателям уникальную возможность заказать предсказание или гороскоп на волнующую их тему. Хотите узнать будущее своего ребенка? Не уверены, стоит ли вкладывать средства в то или иное дело? Пытаетесь понять, кто из поклонников лучше других годится вам в мужья?

Пишите по адресу: astro@vm.ru с пометкой «Гороскопы Алены Прокиной», и на ваши вопросы ответят наши эксперты-астрологи. В письме обязательно укажите точную дату своего рождения (день, месяц и год).

Галия, 27 лет, Водолей, родилась в Москве

В феврале компанию, где я работала, закрыли одним днем, в марте я устроилась на очень хорошую работу, но на эмоциях я уволилась. Однако работать мне там очень нравилось. В апреле я трудоустроилась в фирму, но совсем мне не нравится и не по душе работать, каждый день хожу как на каторгу. Что звезды говорят мне по поводу работы?

До конца года у вас Сатурн, который отвечает за работу на данный момент, транзитом проходит в доме, отвечающем за потери и уход. Пока про любимую работу речи нет. Зато в начале следующего года вам может улыбнуться удача, если вы ее не пропустите мимо. Будет интересное предложение. Тем более, у вас есть склонность к творчеству. Карьера может сложиться неплохо. Но не стоит торопиться.

Елена, 40 лет, Весы, родилась в Москве

Интересует вопрос: когда наладится моя личная жизнь? Вернется ли муж в семью?

Вы не можете отойти от той внутренней связи, которая у вас есть до сих пор с вашим мужем. И в эту связь вы — специально или несознательно — вкладываете очень много энергии. Это блокирует появление новых знакомств. Все происходит через постоянные сложности, личная жизнь складывается через усилия. Ошибки вы постоянно анализируете и зацикливаетесь. К концу года в вашей жизни может появиться ваш муж. И тогда встанет вопрос, сможете ли вы друг друга простить. Обида, которая в вас живет, может разрушить то, что можно снова выстроить. Определитесь, нужен ли вам муж действительно, или вы готовы к новым отношениям.

Читайте также: Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет во второй половине года