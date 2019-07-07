Названы знаки зодиака, которые будут счастливы во второй половине 2019 года

Астрологи рассказали, какие именно знаки зодиака будут максимально счастливы и успешны в течение второй половины 2019 года. Эксперты выделяют Тельцов, Львов, Близнецов и Овнов.

Как сообщают астрологи, не все знаки зодиака способны вообще ощущать счастье и блаженство. Например, Раки. Эти скорее спрячутся дома, закроют все ставни, чем постараются рассмотреть прелести окружающего их мира. Или же Козероги. Они способны своей чрезмерной серьезностью испортить даже самые прекрасные моменты жизни.

Однако четыре в начале перечисленных знака ждет удача во второй половине 2019 года. И у каждого она – своя.

Тельцы смогут вкусить череду побед в том случае, если останутся верными себе и продолжат быть прирожденными активистами, вечно находящимися в движении и живущими моментом.

Близнецы же, свободные и беззаботные, должны не пытаться познать весь мир целиком, а брать из него счастливые моменты понемногу. Тогда в грядущие шесть месяцев будет и на их улице праздник.

Львы для достижения успеха должны по-прежнему уверенно брать от жизни все – тогда им улыбнется удача.

Наконец, Овны. Они всегда были известны умением руководить. Быть всегда впереди и быть всегда первыми. И, между прочим, это у них очень хорошо получается, все чего они захотят - все будут достигнуто. Главное для Овнов – не опускать руки после первой неудачи, а двигаться дальше, передает выводы астрологов портал «Новости Зеленодольска».

Читайте также: Гороскоп: как растения влияют на разные знаки зодиака