Гороскоп: как растения влияют на разные знаки зодиака

Овен

Нечасто можно встретить Овнов — цветоводов-любителей, так как этот знак ухаживает за ними время от времени. Рассадив цветник и обещая ухаживать за ним, он теряет запал. Выдержать такой подход смогут только неприхотливые суккуленты типа алоэ, кактусов, гастерии.

Телец

Плодородные Тельцы способны ухаживать за всеми видами цветов, умело сочетая любовь и заботу о них, ведь из Тельцов получаются одни из лучших ландшафтных дизайнеров и садоводов. Для дома Тельцам по душе больше интенсивно цветущие растения: фиалка, бегония, глоксиния.

Близнецы

Легким воздушным Близнецам подходят по их характеру все виды вьющихся растений с витиеватыми листьями, похожими на характер Близнецов, такие как плющ, хедера, циссус, эпипренум. Либо растения с перистыми кустистыми листьями.

Рак

Еще одному из самых плодородных знаков зодиака полезно создавать в доме уют с помощью растений, это Раку. Водный знак тянет к себе подобные влаголюбивые растения, такие как пеперомия, агава, алоэ, диффенбахия. Любящие влагу бегония, фуксия и декабрист внесут в дом Раков цветение и комфорт.

Лев

Солнечные Львы хоть и огненный знак, но не столь обжигающий собой, как Овен, и способный ухаживать за своими цветами более усидчиво. Львы любят яркие краски и престижные цветы: антуриум, гибискус, пуансеттию, герань, камелию, каллу. А также мощные монстеру, фатсиу, пальму рапис, хризалидокарпус и др.

Дева

Практичные Девы, заботящиеся о своем здоровье, скорее предпочтут столь же практичные в уходе и полезные для здоровья цветы а-ля «домашняя аптечка»: алоэ, каланхоэ, мята, лимон, сансевьера, эхинацея, золотой ус, эвкалипт. Из декоративных цветов Девам подходят все виды вьющихся растений: плющ, хедера, циссус, филодендрон и др.

Весы

Утонченным Весам важна гармоничная обстановка в доме, поэтому эстетная утонченность и изящность растения для них важны. Весы не останутся равнодушными к нежным орхидеям, цветущим хризантемам и гортензии, азалиям и комнатным розам, гибискусу, кипарису. Всему тому, что цветет и пахнет, создавая уют.

Скорпион

Жгучим Скорпионам, обладающим очень сильной энергетикой, лучше разводить устойчивые растения, ведь Скорпионы способны только подумать, что им стало лень ухаживать за растениями, и погубить их в короткое время. Смогут надолго ужиться со Скорпионами устойчивые виды декоративных растений, такие как кактусы, драцена.

Стрелец

Широкой души Стрельцы и растения комнатные предпочитают крупные, рослые: объемные фикусы, бонсай, драцены, замиокулкас, различные пальмы. И Стрельцы если любят разводить цветы, то с размахом. Любят крупные цветущие глоксинии.

Козерог

Характер внешне сдержанных Козерогов ярко раскрывает цветы декабрист и липтос, терпеливый уход за которыми может раскрыть невероятной красоты цветение. Стойкие, как солдатики, юкка, драцена, панданус отражают внутренний стержень Козерога.

Водолей

Девиз Водолеев — «Нестандартность!» — проявляется и в выборе домашних растений. Экзоты подходят им по характеру, например, тропические алоказия, кротон, диффенбахтия, гузмания и маранту. Из цветущих растений Водолеев могут порадовать оригинальные орхидеи и кливии.

Рыбы

Тонкочувствующие Рыбы не прочь создать у себя дома тропический уголок, в котором им так приятно и легко будет грезить и мечтать. Влаголюбивые, как все Рыбки, неоргелия и гелксина, папортники, гиацинт, циперус, филодендрон.

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Ольга, 32 года, Овен, родилась в Москве:

— Очень хочу работать дизайнером, но пока не срастается в этой сфере. Подскажите, стоит ли мне предпринимать усилия, чтобы реализоваться в этом направлении?

— У вас очень сильное желание найти себя в творческой профессии, но при этом нет ярко выраженной астрологической предрасположенности. Вы можете работать по этой специальности, но заработанных денег всегда будет не хватать для покрытия самых простых нужд. Для того чтобы иметь под ногами почву, лучше устроиться на работу в государственную структуру либо на позицию в организацию, где будет постоянный доход. Такое понятие, как фриланс, для вас не очень приемлемо — вы попросту можете оказаться без денег.

Анна, 45 лет, Лев, родилась в Москве:

— Дочке 20 лет, очень переживает по поводу личной жизни — никак не складывается. Да и младшая все ищет себя, но что-то никак не может найти свое призвание.

— Младшая дочка с очень сложным характером у вас. Бойкая, сильная, упрямая — привлекает к себе внимание, но не может разобраться в себе. Поклонников будет всегда много, но будет метаться. В работе тоже будет метаться — много энергии вкладывать, но с деньгами напряженка. Лунный узел все время будет мешать жить с собой в гармонии. Во второй половине жизни успокоится. А старшая дочь сейчас будет в состоянии одиночества. Замуж выйдет дважды и не скоро. Ищет настоящую любовь, понимание, эмоциональную поддержку и взаимопонимание.

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