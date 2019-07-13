Дождливая прохладная суббота ожидается в Москве 13 июля
• 06:32 • 13 июля 2019
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В столичном регионе ожидается небольшой дождь и температура воздуха до 19 градусов выше нуля
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
В субботу, 13 июля, в столичном регионе ожидается небольшой дождь и температура воздуха до 19 градусов выше нуля.
При этом ночью столбики термометров могут опуститься до девяти градусов, в Московской области — до шести градусов.
Ветер прогнозируется переменного направления со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.
Ранее синоптики предупредили, что погода в Москве на следующей неделе будет определяться циклоном, который принесет новую порцию дождей.
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