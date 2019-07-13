Здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета
Киевская полиция разыскивает злоумышленников, обстрелявших из гранатомета здание телеканала «112 Украина», сообщается на сайте вещателя.
Накануне телеканал обратился к международным организациям после угроз и давления из-за анонсированного нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». Генпрокурор страны Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью, если фильм будет показан в эфире.
Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили повреждения на фасаде здания и оцепили территорию, где был найден отстрелянный тубус гранатомета, его направят на экспертизу. В результате обстрела никто не пострадал. Произошедшее квалифицировано как террористический акт, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.
Ранее сообщалось, что украинский телеканал NewsOne из-за угроз отменил телемост с Россией.
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