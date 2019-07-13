Ольга Бузова откровенно рассказала о разводе с Дмитрием Тарасовым

Ольга Бузова откровенно ответила на различные вопросы своих поклонников, в том числе звезда рассказала о разводе с бывшем мужем Дмитрием Тарасовым.

Пара развелась в конце 2016 года. После этого карьера певицы стремительно пошла в гору, а вот личная жизнь так и не сложилась. Бузова утверждает, что ей хорошо в одиночестве, однако развод так и остался больной темой.

Ольга призналась, что много думала о том, смогла бы она простить Тарасова и вернуться к нему. По ее словам, развод стал для нее в какой-то степени неожиданностью.

— У нас ведь даже не было финального разговора. В ЗАГС я шла не разводиться, я была уверена, что мы поговорим и все наладится, — пишет певица.

Однако разговора не получилось. Оказалось, что на тот момент у Тарасова уже была другая женщина.

— До сих пор не понимаю, за что он так поступил со мной. После Димы я никого так и не смогла полюбить, — приводит слова звезды Woman.

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