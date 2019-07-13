Специалисты дали советы по защите финансов и данных от хакеров

Эксперты дали несколько советов о том, как защитить свои персональные данные и денежные средства от мошенников.

Во-первых, специалисты советуют не экономить на средствах защиты. Рекомендуется использовать лицензионное программное обеспечение, средства антивирусной защиты и своевременно обновлять программное обеспечение.

Также гражданам советуют создавать резервные копии и не хранить важную информацию в открытом виде. Желательно использовать сложные пароли, а также регулярно их менять.

Кроме того, не стоит оставлять данные банковских карт на подозрительных сайтах, необходимо проверять доменное имя и дату регистрации ресурса, не кликать по подозрительным ссылкам и завести отдельную банковскую карту для покупок в Интернете.

Приложения лучше скачивать из официальных источников. А также нужно регулярно устанавливать обновления безопасности от Android или iOS.

— Самое главное — никогда и никому не сообщайте CVV и полученный в СМС код, а также другую информацию о карте, даже если это реальный сотрудник банка, — приводит слова Сергея Голованова из «Лаборатории Касперского» РИА Новости.

Напоминаем, что ранее стало известно о новой схеме мошенничества в Интернете.

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