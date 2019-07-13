Гастроэнтеролог рассказала, кому противопоказаны ранние арбузы

Лето ассоциируется у москвичей с солнцем, отпуском, шашлыками, отдыхом на природе и, конечно, арбузами. А раз солнечными днями погода нас не радует, самое время попытаться компенсировать недостаток летнего настроения арбузами, ранние сорта которых уже заполнили прилавки магазинов. «Вечерняя Москва» решила выяснить, насколько безопасно есть ранние арбузы и как выбрать самый спелый, сочный и вкусный плод. На эти и многие другие вопросы нам ответил кандидат сельско-хозяйственных наук, научный руководитель ГНУ ВНИИОБ, заведующий лабораторией селекции иммунитета бахчевых культур Соколов Сергей Дмитриевич. По словам эксперта, покупать любимую ягоду уже сейчас, конечно, можно, правда, окажется ли она вкусной — большой вопрос.

— Никакой особой техники выращивания ранних арбузов нет, — говорит Сергей. Они растут в некомфортных условиях, нужны стимуляторы, добавки, нитраты, которые ускоряют рост и покраснение мякоти плода. Поголовно бояться нитратов не нужно — по сути, это просто витамин роста, который в определенных дозах нужен всем, в том числе и человеку. Однако в избыточном количестве он просто не успевает расходоваться, и арбуз, который продают как ранний, может иметь избыток химии. К действительно серьезным пищевым отравлениям это вряд ли приведет, однако такой плод будет банально невкусным. Выросшие в неестественных условиях плоды редко бывают качественными.

— А когда в Москве можно будет купить настоящий вкусный арбуз?

— Есть такой термин — «сумма положительных температур», так вот для нормального роста плод должен ее набрать, пока этого не случится, он будет неспелым и некачественным. Созревать арбузы начнут к 20 июля, а официальная дата начала их продажи на рынках — 1 августа.

— Правда, что некоторые производители специально подкрашивают мякоть, чтобы обмануть покупателя?

— Это очень распространенный миф. Когда-то ходили рассказы, что добавляют марганцовку, еще какие-то красители, однако это невозможно физически. Сейчас существует огромное количество химических препаратов, помогающих ускорить не созревание, а покраснение мякоти, но даже ими сейчас почти никто не пользуется. Как-то раз был такой случай, коллеги ваши с одного очень популярного телеканала приехали к производственнику, походили с ним по полям, порасспрашивали, а затем в частной беседе спросили, вкалывает ли он краситель в арбузы? Он рассмеялся и сказал, что, конечно, нет, так никто почти не делает. Тогда они попросили его показать, как бы он это сделал в теории, дали шприц с чем-то красным, арбуз, он в шутку показал. Телевизионщики выложили это в эфир, и он потом год ничего продать не мог.

— Так почему это невозможно?

— Пробковый слой арбуза повреждать нельзя ни в коем случае — начнут бродить сахара и плод просто скиснет.

— Как выбрать хороший арбуз? Есть способ, которым сможет воспользоваться даже дилетант?

— Когда хлопаешь по хорошему арбузу, он тебе дружески отзывается звоном, вибрацией, это происходит из-за того, что у него сохраняется тургор. Плохой же арбуз будет ватным: хлопаешь по нему, и звук как будто проваливается. Это говорит о том, что плод либо перележал, либо был выращен неправильно. Также стоит обращать внимание на земляное пятно, ту сторону арбуза, которая лежала на земле. Это пятно должно пожелтеть. Если же оно молочно-белого оттенка, зеленоватое — арбуз неспелый.

Мы также поговорили с врачом-гастроэнтерологом, диетологом Диановой Нурией Хасановной, которая согласилась с мнением Сергея о том, что здоровому среднестатистическому человеку нитраты вряд ли нанесут серьезный вред, однако существуют группы людей, которым ранние арбузы противопоказаны категорически.

— Я выросла в средней Азии, и у меня есть четкое понимание того, что покупать арбузы раньше августа просто не принято: они не вызревают, а ранние плоды содержат большое количество нитратов. На самом деле проблема даже не в них самих, а в том, что, попадая в желудок, они начинают восстанавливаться до нитритов, которые оказывают уже куда более опасное воздействие на организм. Вместе с тем нитраты — естественный компонент фруктов, зелени, которые будут в сельскохозяйственных продуктах даже без дополнительного удобрения, но их количество строго регламентировано.

— Как проявляется отравление нитратами?

— Очень неспецифично. Наступает слабость, утомляемость, головокружение — для отравления эта картина очень нехарактерна, поэтому многие даже не связывают это с употреблением некачественного продукта. В особо уязвимой группе находятся дети, особенно груднички — у них плохо работают многие ферментные системы, пожилые люди, а также люди, проходящие лечение от онкологии. Последним мы не советуем употреблять арбуз в принципе — максимум 200–250 грамм мякоти плода, купленного в проверенном месте. Среднестатистический человек вряд ли попадет на реанимационную койку с такого вида отравлением, для этого нужно съесть очень большое количество некачественного продукта.

— Где покупать арбуз, чтобы точно не отравиться?

— В крупных сетевых магазинах, где четко контролируется и проверяется количество нитратов в продукте, наличие солей тяжелых металлов. Ну и, конечно, следует понимать, что без каких-то манипуляций арбуз физически не может созреть и попасть на прилавок раньше определенного времени. Все нужно покупать в сезон.

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