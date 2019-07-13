Рита Дакота выступила «за» разводы

Певица Рита Дакота написала в Instagram о своем отношении к разводам.

— Возможно, этот пост разочарует многих «мам и счастливых жен» моей ленты, потому что сейчас я заговорю об их личной «комнате страха», но я готова к любой реакции на свою правду, — пишет Дакота.

Певица утверждает, что полностью поддерживает разводы. По ее словам, женщин, которых бросают мужья, уходя к любовницам, очень жалко. Но осуждать такие процессы совершенно «наивно и немудро».

— По-доброму печалиться по этому поводу — одно, а агрессивно осуждать — совсем другое. Для меня это выглядит так: человек был в браке, человек не врал, человек родил малыша, человек был сильно счастлив там, а потом человек влюбился в другого человека (вероятно, обдумав предварительно это миллионы раз за миллионы бессонных ночей), не смог обесценивать себя и свои чувства, идти против своего сердца, красиво и по-взрослому вышел из отношений, — объясняет Рита.

Дакота уверена, что в подобной ситуации нет ничего страшного. Также она считает, что не стоит оставаться вместе только ради ребенка. Ведь при несчастных родителях ребенок вырастет не способным быть по-настоящему счастливым.

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