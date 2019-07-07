Влад Соколовский признался, почему изменял Рите Дакоте
Певец Влад Соколовский честно рассказал об отношениях с бывшей супругой, Ритой Дакотой, и признался, почему изменял ей.
По его словам, в какой-то момент ему просто «сорвало крышу» и артист бросился «во все тяжкие». Влад отмечает, что сожалеет о своей измене. Однако в данный момент все уже в прошлом, и совесть певца больше не мучает.
Соколовский утверждает, что чувства к бывшей жене закончились уже давно, еще прошлой осенью, когда Дакота опубликовала подробности разногласий в их личной жизни. Артист заявляет, что не намерен мириться с Ритой, и в их отношениях поставлена окончательная точка.
В данный момент Соколовский находится в активном поиске. Он ищет девушек в социальных сетях, однако не настроен на серьезные отношения. Влад считает, что история с Дакотой не повлияет на его личную жизнь в будущем, так как он может быть верным, пишет Пятый канал.
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