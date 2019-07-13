Около 10 тысяч рабочих мест создадут в Новой Москве до конца года

Столичные власти создадут не менее 10 тысяч новых рабочих мест в Новой Москве до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий столицы.

Возведение нежилой недвижимости на территории Новой Москвы за почти 7 лет позволило увеличить ее объем в полтора раза. Так, например, до того, как новые территории присоединили к Москве, здесь было порядка 6,85 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости. За 7 лет в эксплуатацию было введено более трех миллионов «квадратов».

Основным направлением в строительстве глава ведомства Владимир Жидкин назвал социальную сферу. Также в Новой Москве возводят объекты для создания новых рабочих мест.

— Более 60 соцобъектов за семь лет плюс масштабные проекты офисных, многофункциональных, производственных и логистических комплексов позволили нам создать свыше 100 тысяч рабочих мест, — пояснил он.

Кстати, только в этом году в Новой Москве построят около 20 детских садов, школ, поликлиник и других учреждений, сообщает агентство «Москва».

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