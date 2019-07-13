Станция метро «Спартак» работает с ограничениями из-за футбольного матча
• 18:50 • 13 июля 2019
Поделиться:
0
doc767ebx4qetuggok6moq
Северный вестибюль станции работает только на выход
Фото: взято с официального сайта мэра Москвы
Пресс-служба столичного метрополитена сообщает в Twitter об ограничениях в работе станции метро «Спартак».
В сообщении уточняется, что северный вестибюль станции работает только на выход. Для входа в подземку граждан просят воспользоваться южным вестибюлем.
Северный вестибюль станции «Спартак» временно работает только на выход пассажиров. Для входа, пожалуйста, пользуйтесь южным вестибюлем.— Московское метро (@MetroOperativno) 13 июля 2019 г.
Ограничения связаны с тем, что сегодня, 13 июля, в 19:00 в рамках I тура Российской футбольной премьер-лиги московский «Спартак» примет на своем стадионе ФК «Сочи».
Читайте также: Еще около 45 километров тоннелей метро планируют построить в 2019 году
Теги:
19:2113 июля 2019
18:4813 июля 2019
18:2713 июля 2019
18:2713 июля 2019
17:3313 июля 2019
17:0613 июля 2019
15:1913 июля 2019
15:0213 июля 2019
14:4213 июля 2019
14:2813 июля 2019
14:2813 июля 2019
13:4213 июля 2019
12:5513 июля 2019
12:1113 июля 2019
12:0213 июля 2019
11:4513 июля 2019
11:4313 июля 2019
11:2513 июля 2019
11:2513 июля 2019
11:2313 июля 2019
11:0513 июля 2019
10:2913 июля 2019
10:0813 июля 2019
09:5213 июля 2019
09:1913 июля 2019
09:0613 июля 2019
08:0213 июля 2019
07:4713 июля 2019
06:5713 июля 2019
06:3213 июля 2019
06:1313 июля 2019
05:5313 июля 2019
05:3513 июля 2019
05:1213 июля 2019
04:3613 июля 2019
03:5813 июля 2019
03:2713 июля 2019
02:3513 июля 2019
02:1213 июля 2019
00:3713 июля 2019
00:1513 июля 2019
23:5212 июля 2019
23:3012 июля 2019
23:1812 июля 2019
22:5712 июля 2019
22:3312 июля 2019
22:2912 июля 2019
22:2012 июля 2019
22:2012 июля 2019
22:1012 июля 2019
22:0812 июля 2019
22:0712 июля 2019
21:3812 июля 2019
21:3312 июля 2019
21:0412 июля 2019
20:4912 июля 2019
20:4312 июля 2019
20:0412 июля 2019
19:3912 июля 2019
19:3312 июля 2019
19:3312 июля 2019
19:2012 июля 2019
19:1812 июля 2019
18:5812 июля 2019
18:3412 июля 2019
18:0912 июля 2019
18:0112 июля 2019
17:5112 июля 2019
17:3912 июля 2019
17:3812 июля 2019
17:3112 июля 2019
17:2012 июля 2019
17:1412 июля 2019
17:0912 июля 2019
16:5412 июля 2019
15:5612 июля 2019
15:4012 июля 2019
15:1612 июля 2019
15:1612 июля 2019
14:5912 июля 2019
14:5412 июля 2019