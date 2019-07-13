Еще около 45 километров тоннелей метро планируют построить в 2019 году

В столичном метрополитене планируют построить еще около 45 километров тоннелей. Эти работы планируют провести уже в этом году, сообщает столичный Стройкомплекс.

Предполагается, что это будет рекордный объем работ, которые город проводит в рамках реализации программы по развитию Московского метрополитена.

- За первую половину этого года с помощью тоннелепроходческих комплексов (ТПМК) уже пройдено 22 километра тоннелей, - уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Отметим, что программа по развитию метрополитена столицы была запущена в 2011 году. Согласно статистике, за эти восемь лет в столице было построено 137 километров линий с учетом Московского центрального кольца (МЦК).

Сейчас для строительства метро привлечено 17 тоннелепроходческих щитов, всего же их - 33.

- Такого количества специализированной техники в Москве еще никогда не было, - подчеркнул Марат Хуснуллин.

По его словам, на данный момент в столице строятся как традиционные однопутные тоннели, так и большие - двухпутные. Вторая из этих технологий - новая, она подразумевает использование ТПМК большого диаметра – 10 метров. Ее преимущество в том, что она позволяет экономить время и средства при проходке.

-В частности, двухпутным будет тоннель на Некрасовской линии между станциями «Косино» и «Нижегородская», - пояснил Марат Хуснуллин.

К слову, ближайшее время 10-метровый ТПМК «Виктория» завершит проходку последнего двухпутного участка на розовой ветке метро, сообщает агенство городских новостей «Москва».

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