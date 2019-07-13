«Спартак» одолел «Сочи» в первом туре Российской премьер-лиги
• 21:21 • 13 июля 2019
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Встреча прошла в Москве
Фото: https://twitter.com/fcsm_officia
Футболисты столичного «Спартака» одержали победу над клубом «Сочи». Спортсмены встретились на московской арене в первом туре Российской премьер-лиги.
В этот вечер игроки сразились на стадионе «Открытие Арена».
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых.
Гол в компенсированное время матча удалось забить защитнику Самуэлю Жиго.
Гол Самуэля Жиго второй год подряд приносит красно-белым победу в первом туре @rfpl
#СпартакСочи #Жиго pic.twitter.com/lYN4SCgHeo— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 июля 2019 г.
Теперь «Спартак» сразится с ФК «Ростов». Клубу «Сочи» предстоит матч с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
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