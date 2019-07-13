«Торпедо» уверенно обыграл «Балтику»

Первый домашний матч столичный футбольный клуб "Торпедо" провел 13 июля не на родном стадионе имени Стрельцова, а на поле "Спартака", где принимал "Балтику".

После первого тура, который прошел в Воронеже, автозаводцы имели три очка. Там "Торпедо" победило "Факел" с минимальным счётом 1:0. А вот "Балтика" проиграла в первом туре, поэтому у них был боевой настрой, чтоб догнать лидеров. Но это было сложно. Ведь официально "Торпедо" признанано лучшей командой первого тура. В матче с Воронежцами у них было 623 передачи. Это второй показатель, лучше - 626 передач, кстати, было у "Балтики".

Автозаводцв с первых минут владели инициативой, и реализовали свой шанс на 14 минуте. Сергей Божин, выступающий под 47 номером, забивает гол.

"Балтика" после этого чаще стала атаковать. На 32 минуте Илья Самошинков нарушил правила, толкнул соперника. Ему судья показывает желтую карточку. Калининградцы вторую половину первого тайма владеют инициативой, играют на половине Торпедовцев, которые активно защищают свои ворота. Но у них был шанс ещё забить. На 42 минуте они вырвались, пробивают мяч, но вратарь "Балтики" ловит. Счёт остался без изменений. Первый тайм заканчивается с минимальным перевесом хозяев 1:0.

В самом начале второго тайма торпедовцы начали активно атаковать, сразу же бьют в ворота противника, но вратарь "Балтики" вновь спасает свою команду. За несколько минут было как минимум три прострела в ворота соперников, но вновь неудачно. Болельщики сканируют: "Торпедо" вперёд! "

И москвичи не подводят: на 58 минуте забивают второй гол.

" Торпедо" владеет инициативой, футболисты играют красиво, отбивают мяч головой. При этом спортсмены "Балтики" держатся в обороне и стараются больше не пропустить.

Под конец матча Торпедо вы немного подумали и уже играли в обороне. Лишь на последних минутах возвращается к воротам противника.

Счёт матча уже не меняется. Финальный свисток. 2:0 в пользу "Торпедо".

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