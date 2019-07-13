С граблями на корову

На этой неделе премьер объявил о снижении НДС. Нет, не о тотальном снижении, что после январского тотального повышения выглядело бы несолидно (спустя полгода директивные оглобли у нас поворачивать не принято).

Речь шла о фруктах и ягодах, которые по каким-то неясным причинам у нас забыли включить в перечень товаров, облагаемых льготным 10-процентным НДС. Сейчас — после многочисленных напоминаний фруктоводов о дискриминации по ботаническому принципу — вроде как спохватились. И слава Мичурину. А то действительно как-то странно: всякие спаржи с артишоками в льготном перечне есть (есть даже брюква, которую еще попробуй найди, и непонятно как затесавшееся виноградное сусло), а главные поставщики витаминов в игноре.

Новость, разумеется, сопровождал комментарий о том, что уменьшение НДС повлияет на ценовую политику в магазинах. Ну, типа все торговцы тут же радостно перепишут ценники в сторону уменьшения, и настигнет нас всех вскоре (законопроект планируют принять до конца июля) дешевое фруктово-ягодное изобилие. Стоит ли ждать таких чудес от ретейла — вопрос. Потому как даже абстрактная математика подсказывает, что если после увеличения НДС с 18 до 20 процентов цены в среднем скакнули вверх процентов на 10–11, переход в льготную категорию даст уменьшение цены процента на 2 максимум. То есть, если килограмм малины стоит сейчас на рынке в районе 300 рублей, альтруистически настроенный продавец нарисует на ценнике 294, а продавец-реалист (коих, подозреваем, большинство) заморачиваться и вовсе не станет — считать неудобно, себе убыток, да еще и чернила трать.

Новость, разумеется, сопровождал комментарий о том, что уменьшение НДС повлияет на ценовую политику в магазинах Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Между тем РАНХиГС озвучила недавно результаты своего мониторинга. Как выяснилось, бюджет страны так и не заметил роста поступлений от увеличенного НДС. Напомним, что к концу года Минфин ожидал прибавку 620 миллиардов рублей, на дворе июль, так что хоть что-то лишнее в казну прийти должно было. Ан нет. Удивительно? Ничуть. Резкий рост цен на все и вся, изрядно похудевшие кошельки, еще большее падение спроса (который и так уже пятилетку как падает), уход части бизнеса в тень, массовая «смертность» среди компаний (закрываются в два раза больше, чем открываются) — это реалии сегодняшнего дня. Так откуда взяться прибавке?

И ведь прошлый год, принесший весть о повышении НДС, тоже не был тучным, и прошлый, и позапрошлый — стагнацию фиксируют уже как минимум шесть лет подряд. А в такое время — по всем классическим схемам — налоги не поднимают, а, наоборот, снижают, чтобы расшевелить экономику, поднять потребительский спрос, всколыхнуть интерес инвесторов... Но мы идем своим путем: торим путь граблями, на которые то и дело наступаем, и свято верим в то, что рентабельность коровы повысится, если ее больше доить и меньше кормить.

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