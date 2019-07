Исследователи объяснили, почему люди иной расы кажутся на одно лицо

Ученые-психологи из Калифорнийского и Стэнфордского университетов выяснили, почему люди другой расы кажутся нам внешне почти одинаковыми. Оказывается, что при первом взгляде на человека, который выглядит иначе, головной мозг не воспринимает физические различия.

Специалисты провели эксперимент с участием 17 представителей европеоидной расы. Им показывали на экране лица людей европеоидной и негроидной рас. Ученые при помощи магнитно-резонансной томографии следили за изменениями, происходящими в головном мозге участников исследования.

Выяснилось, что люди успешно распознали различия в лицах той расы, которой они принадлежат. На лица представителей иной расы мозг реагировал в меньшей степени.

Автор исследования Брент Хьюз отметил, что эта особенность человеческого восприятия сформировалась в процессе эволюции. Однако, по мнению ученого, врожденную неспособность различать индивидуальные особенности людей иной расы можно контролировать с помощью целей и мотиваций, сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

