Салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса состоялся в столице
• 00:13 • 14 июля 2019
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Было выпущено 24 залпа из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны
Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"
В Москве в субботу, 13 июля, в честь 75-й годовщины освобождения Вильнюса от немецких захватчиков состоялся салют на Поклонной горе. Было запущено более двух тысяч праздничных фейерверков.
В небо выпустили 24 залпа из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров, сообщает «Пятый канал».
Подобная акция пройдет в столице еще 13 раз. До 9 мая 2020 года праздничные салюты запустят в честь освобождения Риги, Каунаса, Кишинева, Вены, Бухареста, Бреста, Таллина, Белграда, Будапешта, Братиславы, Варшавы, Праги и взятия Берлина.
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