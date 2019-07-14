Пьяные бойцы ВСУ избили командира из-за лишения дополнительных премий
Солдаты ВСУ в Донбассе избили командира за лишение их дополнительных премий за июнь. Они посчитали такую меру несправедливой и решили таким образом отстоять свои права. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он рассказал, что из-за задержки выплат в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ солдаты стали отказываться выполнять приказы командования и дезертировать.
— 11 июля четверо военнослужащих 30-й омбр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применили физическую силу в отношении командира роты инженерного обеспечения капитана Хоменко за незаконное лишение их дополнительных выплат за июнь месяц, — сообщил офицер пресс-службы.
Также он заявил, что военнослужащие ВСУ усилили поиск нелояльных к властям Украины мирных жителей на территории Донбасса.
С 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, заявших о независимости после государственного переворота в стране.
В ЛНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние военнослужащих ухудшается. Солдаты ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные драки.
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