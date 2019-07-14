Иностранные эксперты признали рубль самой недооцененной валютой в мире
Журнал Economist опубликовал «индекс бигмака», согласно которому российский рубль признан самой недооцененной мировой валютой.
Так, по данным исследования, валютный курс рубля на сегодняшний день на 64,5 процента больше его реальной стоимости.
Авторы отметили, что в США бигмак стоит 5,74 доллара, а в России — 130 рублей, это чуть больше двух долларов. Получается, что справедливый курс валюты России должен быть 22,65 рубля за один американский доллар.
Наиболее справедливый курс по отношению к доллару США имеют израильский шекель, шведская крона, норвежская крона и канадский доллар.
Индекс бигмака высчитывается исходя из теории о покупательной способности на примере бургера Биг Мак из ресторана быстрого питания McDonald's. Согласно ей, обменные курсы валют должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продукты в различных странах.
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